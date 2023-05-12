В будущем возможна либерализация рынка с Европейским Союзом и общее авиационное пространство, отметил глава аэропорта.

Генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский считает, что международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и будут готовы к возобновлению полетов, как только это станет возможным с соображений безопасности.

Об этом он заявил по результатам международной авиационной конференции RoutesEurope 2023, сообщает пресс-служба Минвосстановления.

"Мы видим большой спрос среди европейских авиаперевозчиков относительно полетов в Украину. Во-первых, это возвращение украинских беженцев домой - основа лоукостового сегмента, грузовые перевозки, рост спроса на чартерные рейсы, въездной туризм из-за интереса иностранцев к Украине, возможна либерализация рынка с Европейским Союзом и общее авиационное пространство в будущем", - отметил Дубревский.

Гендиректор аэропорта подчеркнул, что "сердце гражданской авиации Украины все еще бьется, также бьется сердце аэропорта"Борисполь". По его словам, инфраструктура аэропорта сейчас находится в рабочем состоянии, поддерживается операционная способность терминалов и аэродрома, а также сохраняется и постоянно обучается персонал.

Кроме того, Дубревский отметил, что украинская и европейская авиация должны будут вместе преодолеть немало вызовов.

"Чтобы восстановить авиасообщение Европы с Украиной за относительно короткий срок, необходимо сотрудничество, консолидированная поддержка и совместные усилия специалистов авиационной отрасли", - подчеркнул он.

Украина закрыла воздушное пространство из-за войны

Как сообщал УНИАН, украинское воздушное пространство было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. Из-за войны украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних государствах Европы.

27 апреля глава Минтранспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина готовится открыть небо для гражданских самолетов. В свою очередь заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова сообщила, что гражданская авиация вернется к работе после того, как будет обеспечена полная безопасность.

Также 2 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Тогда он отметил, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.

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