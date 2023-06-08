Чтобы говорить о возобновлении пассажирских рейсов в Украине сначала необходимо подтвердить безопасное выполнение грузовых рейсов.

Авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил, что наземным транспортом может быть намного быстрее, дешевле и проще организационно проводить перевозки, чем учитывать все риски связанные с авиационными перевозками.

"Можно говорить об условном гуманитарном коридоре до аэропорта "Львов", но при этом должны понимать, о каких видах товаров там идет речь. Если мы говорим о грузовых перевозках, то мы должны понимать какой тип грузов будут относить к гуманитарным. Скорее всего их объем и условные типы грузов будут очень лимитированы. И возможно наземным транспортом это может быть намного быстрее, дешевле и проще организационно проводиться чем учитывая все риски связанные с авиационными перевозками", - рассказал эксперт в комментарии корреспонденту УНИАН.

Долинце подчеркнул, что имеющиеся опасности полетов должны быть минимизированы или, по крайней мере, не выходить за разрешенные пределы. По словам эксперта, за один рейс страховка может стоить до десятки тысяч долларов. Что в принципе делает его нерентабельным с точки зрения любых коммерческих перевозок.

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"Что касается пассажирских перевозок, то требования к уровню безопасности полетов еще выше. Грузовые перевозки наверняка смогут открыться быстрее и легче чем пассажирские. Ведь для пассажирских перевозок с точки зрения страховых компаний значительно выше условия. Потому что в случае повреждения или сбития соответствующего самолета компании должны осуществлять очень большие выплаты. Поэтому наверное, чтобы начать вести речь о возможности возобновления пассажирских рейсов сначала необходимо хотя бы настроить и подтвердить возможность безопасного выполнения грузовых рейсов", - пояснил он.

Восстановление авиасообщения в Украине

Как сообщал УНИАН, украинское воздушное пространство было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. Из-за войны украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних государствах Европы.

Также 2 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Тогда он отметил, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.

12 мая стало известно, что генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский считает, что международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов, как только это станет возможным по вопросам безопасности.

Справка УНИАН. В июне этого года глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что львовский аэропорт могут открыть в пределах гуманитарного коридора. Он тогда отметил, что этот вопрос был поднят и в администрации надеются, что так, как сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный Европейским Союзом.

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