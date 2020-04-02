Коронавирус бьет по авиационной отрасли: British Airways может отстранить от работы 32 тысячи сотрудников

Компания пытается согласовать план, согласно которому сотрудников, включая кабинный экипаж, наземный обслуживающий персонал, инженеров и работников головного офиса, можно будет временно отстранить от работы, но не сокращать.

Авиакомпания British Airways ведет переговоры с профсоюзом о плане временно отстранить от работы около 32.000 сотрудников, чтобы авиаперевозчик смог пережить пандемию коронавируса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Компания сильно сократила число рейсов и предупредила о необходимости сокращения расходов, чтобы выжить в текущей ситуации, ударившей по мировой авиационной отрасли, пишет Рейтер.

“Сделка пока не заключена”, - сказал источник, добавив, что переговоры касаются порядка 80% штата компании без учета пилотов.

Переговоры с профсоюзом Unite продолжаются неделю. Компания пытается согласовать план, согласно которому сотрудников, включая кабинный экипаж, наземный обслуживающий персонал, инженеров и работников головного офиса, можно будет временно отстранить от работы, но не сокращать.

Авиаперевозчик уже договорился с пилотами о том, что они возьмут две недели неоплачиваемого отпуска в апреле и мае.

British Airways, входящая в группу IAG, уже приостановила полеты из Гэтвика, второго по загруженности аэропорта Великобритании, и из аэропорта Лондон-Сити. IAG предупредила, что полетные мощности в апреле и мае сократятся на 75%.