Bloomberg: Большинство авиакомпаний могут обанкротиться уже к концу мая из-за коронавируса

Эксперты прогнозируют, что убытки авиаперевозчиков в мире могут перевалить за 100 миллиардов долларов.

Пандемия коронавируса приведет к банкротству большинства авиалиний в мире до конца мая, если правительства и индустрия не предпримут скоординированные шаги, чтобы этого избежать.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на выводы сиднейского авиационного консалтингового центра CAPA. Многие перевозчики, вероятно, уже были доведены до технического банкротства или же столкнулись с проблемами в выплате долгов. Компании быстро растрачивают свои денежные резервы, потому что часть их флотов сейчас на земле, а те самолеты, которые все еще в небе, совершают рейсы полупустые.

"Скоординированные действия правительства и индустрии нужны уже сейчас для того, чтобы предотвратить катастрофу", - сообщили в CAPA. В противном случае, "восстановление после кризиса будет похоже на ожесточенное поле битвы, усеянное потерями".

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В CAPA считают, что большинство крупнейших перевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, скорее всего, выживут благодаря помощи правительств или их владельцев. Авиакомпании стали крупнейшими корпоративными жертвами вспышки коронавируса, который заблокировал авиационный трафик. В Международные ассоциации воздушного транспорта прогнозируют, что убытки отрасли могут достичь 113 миллиардов долларов.