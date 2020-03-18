Пандемия коронавируса продолжает останавливать автопроизводство в Европе

В частности, о временной приостановке автопроизводства заявили компании Renault, PSA, Volkswagen и Ford.

В Европе, которая оказалась эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, продолжается остановка ряда заводов мировых автомобильных производителей.

Читайте такжеRenault остановил все свои заводы во Франции из-за коронавируса

В частности, по информации ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", компания Renault с целью защиты сотрудников от коронавируса объявила о временной приостановке производства на всех 12 заводах, расположенных на территории Франции. Ранее аналогичное решение приняли в Renault относительно заводов в Испании.

Согласно сообщению, аналогичные меры предпринял и концерн PSA, закрыв до 27 марта все предприятия в Европе, а Volkswagen и Ford приостановили выпуск автомобилей на испанских заводах.

Кроме того, начиная с 17 марта, в Словакии временно прекращает работу завод VAG, где собирают модели Audi, Porsche, Seat и Skoda.

"Tesla Motors решила вернуть три десятка своих сотрудников со строящегося предприятия в Германии. При этом в компании считают, что отзыв американских специалистов не должен повлиять на сроки возведения первого в Европе предприятия Tesla", - добавили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, ранее эпидемия коронавируса остановила автопроизводство в Италии.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко в комментарии УНИАН заявил, что распространяющаяся по всему миру пандемия коронавируса окажет давление на мировой автомобильный сектор, что в Украине может обернуться снижением объема продаж бывших в употреблении автомобилей за счет того, что в Европе может возникнуть дефицит новых авто и европейцы в связи с этим примут решение повременить с заменой авто.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.