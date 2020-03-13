Lamborghini приостановила производство из-за коронавируса

Завод итальянской компании в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта.

Компания Lamborghini приняла решение приостановить производство своих машин из-за эпидемии коронавируса.

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Как сообщает Automotive News, завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта.

По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является «актом социальной ответственности».

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы быстро и с необходимой гибкостью среагировать на ее изменение», — заявил топ-менеджер.

Как напоминает Autonews, ранее Fiat Chrysler Automobiles (FCA) был вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса. В компании отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране.

Также в связи со вспышкой коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией, был отменен или перенесен на неопределенный срок ряд крупных автомобильных мероприятий во всем мире. В их числе Женевский и Пекинский автосалоны, а также мотор-шоу в Нью-Йорке.