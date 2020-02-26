На дороги в этом году выделят 75 миллиардов гривень

Мининфраструктуры планирует обновить и построить в 2020 году не менее 4000 км автомобильных дорог.

Министерство инфраструктуры готово к началу программы «Большая стройка» с 1 марта, на которую в 2020 году предусмотрено 75 млрд гривень.

Читайте такжеДороги в Украине будут строить без разрешения ГАСИ

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры со ссылкой на итоги заседания Кабинета министров.

«Сезон дорожных работ 2020 года должен стать рекордным. В этом году за счет всех источников финансирования на дорожное хозяйство предусмотрено 75 млрд гривен бюджетных средств, что на 40% больше, чем было предусмотрено в прошлом году. Сейчас готовимся к большому дорожному строительству и для этого модернизируем подходы на всех этапах работы», - цитирует пресс-служба министра Владислава Криклия.

Он сообщил, что для повышения эффективности выполнения задач, определенных указом президента Украины «О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог», Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации государственных инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства и реконструкции мостов.

«Правительством утвержден Порядок осуществления "Укравтодором" заимствований под государственные гарантии. Это дает возможность "Укравтодору" выполнить дополнительно ремонтно-строительные работы в объеме около 20 млрд гривен», - сказал министр.

По его словам, в министерстве планируют обновить и построить в 2020 году не менее 4000 км автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

«Создание безопасных условий дорожного движения и развитие сети современных и качественных автомобильных дорог - ключевые задачи Министерства инфраструктуры Украины в сфере дорожного строительства. И мы делаем все возможное, чтобы выполнить их как можно скорее», - отметил Криклий.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" начал ремонтные работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Рекордно ранний старт таких работ обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ.