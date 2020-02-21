"Укравтодор" объявил о рекордно раннем старте дорожных работ в 14 областях (карта)

Ранний старт, в частности, обусловлен благоприятными погодными условиями.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало ремонтные работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы, рекордно ранний старт таких работ обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документацией и проведенными торгами.

«Благоприятные погодные условия позволяют нам начать дорожный сезон фактически зимой. В 14 областях стартовали работы по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонту. Во всех регионах объявлены тендеры на выполнение Дорожной стратегии-2020. Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов «Укравтодора» на 2020 год», - цитирует пресс-служба председателя «Укравтодора» Александра Кубракова.

Список дорог, которые начали ремонтировать, смотрите здесь.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в 2020 году планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км. В частности, планируется продолжить строительство Северной объездной г. Житомир, Северной объездной г. Ривне, Юго-Западной объездной г. Полтава, Южной объездной г. Днепр, объездной дороги г. Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Всего в течение трех лет «Укравтодор» планирует восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.