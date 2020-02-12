Поиск нового руководителя "Укрзализныци" будет стоить более 800 тысяч гривень

Набсовет УЗ привлек международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

Читайте также"Укрзализныця" потратит 86 миллионов гривень на консалтинг от Deutsche Bahn и других компаний

Как сказано в сообщении на электронной площадке онлайн-торгов Prozzoro Zakupki.ua, соответствующий договор между сторонами был подписан 11 февраля.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании и привлек международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

Как сообщал УНИАН, 29 января по рекомендации набсовета "Укрзализныци" Кабинет министров Украины прекратил полномочия председателя правления компании Евгения Кравцова и назначил члена правления Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления до избрания нового главы компании.

Уволенный Кравцов заявил, что получит за досрочный разрыв трудового контракта «немалую» компенсацию, так как формальных оснований для увольнения не было.

В конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.

Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, срок его контракта должен был истечь в 2021 году.