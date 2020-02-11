"Укрзализныця" ищет нового руководителя: объявлен конкурс

Для помощи в проведении конкурса набсовет "Укрзализныци" привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании и привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

«Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции; способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации и свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления», - цитирует пресс-служба председателя набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера.

В сообщении отмечается, что, учитывая статус "Укрзализныци" как одного из крупнейших железнодорожных операторов в Евразии, ожидается, что позиция главы правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс, и обещаем честные и равные условия для всех участников", - отметили в компании.

По вопросам участия в конкурсе и за более подробной информацией пресс-служба "Укрзализныци" рекомендует обращаться непосредственно в компанию Boyden.

Как сообщал УНИАН, 29 января по рекомендации набсовета "Укрзализныци" Кабинет министров Украины прекратил полномочия председателя правления компании Евгения Кравцова и назначил члена правления Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления до избрания нового главы компании.

Уволенный Кравцов заявил, что получит за досрочный разрыв трудового контракта «немалую» компенсацию, так как формальных оснований для увольнения не было.

В конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.

Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, срок его контракта должен был истечь в 2021 году.