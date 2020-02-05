Дороги в Украине будут строить без разрешения ГАСИ

Эксперимент по отмене разрешений Госархстройинспекции для старта капремонта дорог в Украине продлится до 1 января 2022 года.

Введенный правительством Украины эксперимент по отмене обязательного получения разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции для начала выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования продлится до 1 января 2022 года, и позволит ускорить восстановление дорожного хозяйства страны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Согласно сообщению, данный проект постановления правительства «О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования» был разработан для ускорения дорожных работ, а также во исполнение указа президента Украины от 19 июля 2019 года о некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автодорог.

«Сегодня правительство ввело эксперимент, который позволит тратить время на работы, а не на бумаги. Дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины. Подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции, привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства. Работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, зато процедуры максимально сократятся", - цитирует пресс-служба Криклия.

В сообщении со ссылкой на министра подчеркивается, что в результате реализации данного эксперимента будет сэкономлено до четырех месяцев времени, а экономия средств, согласно мировой практике, в результате привлечения инженера-консультанта составит до 15% от стоимости строительства.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Кабинет министров отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования, что позволит сократить процедуру оформления документов примерно на три-пять месяцев.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, те компании, которые не хотят участвовать в данном эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.

В конце января Кабмин утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на текущий год с финансированием на общую сумму 31,53 млрд грн.