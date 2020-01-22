Что происходит с подземкой на Виноградарь: завершение строительства откладывается на 8 месяцев

Гендиректор "Киевметростроя" отметил, что на данный момент планируется провести общую инвентаризацию материально-технических ресурсов, которые остались на предприятии.

Завершение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена откладывается на 8 месяцев. Об этом сообщил генеральный директор "Киевметрострой" Константин Салий на пресс-конференции.

Читайте такжеТурецкая Onur выиграла тендер на капремонт части дороги Киев-Одесса

«Сейчас Генпрокуратура заблокировала счета предприятия. Это не позволяет киевлянам получить новые станции метро вовремя. Опоздание по строительству составляет 8 месяцев. В этом месяце вместо запланированных 500 погонных метров ограждения положен только 81 метр», - сказал он.

Салий отметил, что на данный момент планируется провести общую инвентаризацию материально-технических ресурсов, которые остались на предприятии.

«Планируем обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы они отреагировали на возможную кражу финансово-материальных ресурсов», - отметил он.

Также Салий сообщил, что на данный момент на предприятии работает тысяча людей, однако планируется пересмотреть условия и количество сотрудников.

«Мы хотим сделать санацию коллектива, осуществить справедливое повышение зарплаты для коллектива», - отметил он.

Салий также, добавил, что вопрос смены директора возник из-за существенного срыва графика введения в эксплуатации метро.

«Это подставляет мэра Кличко, администрацию, киевлян. Если бы все было согласно контракту, то никаких изменений руководства не предпринималось бы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах «Киевметростроя» и его обособленных подразделений, о чем 17 января 2020 года сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. В дальнейшем прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

На собрании акционеров «Киевметростроя» 17 декабря 2019 года гендиректором был назначен Александр Метелица. Однако приказом Минюста в ЕДР была возвращена запись о том, что генеральным директором компании является уволенный наблюдательным советом Василий Кобиль, в период руководства которого и были потрачены 1,6 млрд грн из аванса в 2,6 млрд грн на строительство метро в направлении Виноградаря в Киеве.

Также на пресс-конференции 16 января 2020 года глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев заявил, что менеджмент предприятия в лице Василия Кобиля и его команды привел к тому, что сроки строительства новых станция метро сорваны, затягиваются минимум на год, выделенные средства расходуются в интересах их «освоения», а не строительства объекта.

21 января 2020 года набсовет предприятия назначил гендиректором Константина Салия.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – Мостицкая и Проспект Правды - и ответвления в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.