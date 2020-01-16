Открытие метро на Виноградаре откладывается на год - "Киевметрострой"

По словам главного инженера строительства, работы ведутся не в полном объеме.

Завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь откладывается на год.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление генподрядчика проекта, председателя наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", - сказал он.

Кроме этого Токарев пояснил, что причина неудовлетворительных темпов строительства метро в сторону Виноградаря - смена руководства.

"Сумма тендера - 6 миллиардов гривень. В конце года был получен аванс - 2,6 миллиарда гривень. За год, который мы прожили с генеральным директором Василием Кобилем, потрачено 1 миллиард гривень и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 миллионов гривень. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря наблюдательный совет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метель Александра Николаевича", - уточнил он.

По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкіна, сейчас работы ведутся не в полном объеме.

"С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, закупленная, сейчас не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика. Сейчас отставание не менее чем на 7-8 месяцев", - подчеркнул он.

Как отметил управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев, сейчас делается все возможное для восстановления записи о нового гендиректора "Киевметростроя" в госреестре.

"Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Вероятнее всего, речь идет о выводах, сделанных комиссией при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. Сейчас эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", - пояснил Ильяшев.

Напомним, "Киевский метрополитен" объявил тендер на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь стоимостью 6,3 миллиарда гривень в январе 2018 года. Впрочем, дата проведения тендера неоднократно переносилась. Последние торги метрополитен объявил 11 сентября. Проект строительства утвердили еще в июле прошлого года.