Boeing 737 потерял статус самого популярного самолета в мире

К концу октября Boeing зарегистрировал 15 136 заказов на модель 737, в то же время авиапроизводитель Airbus получил 15 193 заказа самолета A320.

Впервые за 55 лет Boeing 737 перестал быть самым популярным самолетом в мире, теперь самым продаваемым самолетом стал Airbus A320.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Business Insider.

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К концу октября Boeing зарегистрировал 15 136 заказов на модель 737, в то же время авиапроизводитель Airbus получил 15 193 заказа самолета A320.

Также в ноябре авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, тогда как Boeing сообщил о заказе только 10 лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress.

Отмечается, что сокращение заказов на Boeing произошло после отказа американской компании продавать модель 737 MAX из-за двух катастроф. Первая произошла 29 октября 2018 года — самолет авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой. Вторая — 10 марта 2019 года, тогда разбился Boeing Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению.

Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.