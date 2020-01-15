В Boeing назвали "идиотами" сотрудников Lion Air из-за просьб помочь с переобучением пилотов на 737 MAX

Через год лайнер авиакомпании упал в море из-за новой системы MCAS, которая в фоновом режиме корректировала действия пилота.

Авиакомпания Lion Air еще в 2017 году обращалась к Boeing с просьбой провести обучение пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, но получила отказ.

Это стало известно из внутренней переписки сотрудников Boeing, которую опубликовал Bloomberg, передает Медуза.

"Теперь чертова Lion Air просит симулятор, чтобы летать на MAX - возможно, из-за собственной глупости. Я на стенку лезу, пытаясь понять, как это разрулить. Идиоты", - говорится в одном из писем.

В ответ на это другой сотрудник замечает, что Malindo Air, входящая в один холдинг с Lion, уже успешно летает на новых моделях.

В итоге компания Boeing отказалась от проведения обучения, сочтя его недостаточно необходимым в условиях высокой стоимости и трудозатратности.

737 MAX позиционировался Boeing как самолет, для полетов на котором пилотам не требуется полный курс переобучения, если они уже летали на модели предыдущего поколения 737 NG.

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Напомним, из опубликованной ранее переписки сотрудников Boeing стало известно, что они крайне критично высказывались о новом самолете. К примеру, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: "Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны".

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру.

Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В Конгрессе США осенью состоялись слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Также, анализ, проведенный Федеральным управлением гражданской авиации США, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство лайнеров серии 737 Max.