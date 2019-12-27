НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов

Обыски осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют ряд обысков в помещениях государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами АМПУ.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, обыски также проводятся в филиалах АМПУ и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

«Следственные действия санкционированы. Их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании», - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.