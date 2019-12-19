"Порты, фактически, разваливаются": как под Кабмином требовали уволить и.о председателя Администрации морпортов (видео)

Члены профсоюзов митингуют из-за массовых сокращений на предприятиях, зарплат, порой не достигающих минимального размера и отличающихся от зарплат топ-менеджеров АМПУ.

Более 50 протестующих под Кабмином требовали уволить исполняющего обязанности председателя морских портов Украины (АМПУ).

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам членов профсоюзов, они митингуют из-за массовых сокращений на предприятиях, зарплат, порой не достигающих минимального размера и очень отличающихся от зарплат топ-менеджеров АМПУ. Кроме того, утверждают митингующие, и.о. председателя АМПУ пытается изменить государственную охрану на частную.

«Порты фактически разваливаются. Осуществляются попытки заменить государственную охрану на частную. Ликвидируются целые подразделения, которые приносят прибыль государству, охраняют ворота Украины», – рассказал председатель профсоюза черноморского морпорта Олег Иванов.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал конкурс на должность председателя Администрации морпортов Украины.

Как сообщал УНИАН, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище "зам по коррупции".