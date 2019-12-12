Заправки снижают цены на бензин после решения АМКУ

С начала декабря цены на бензин и дизтопливо на АЗС снизились на 20-80 копеек за литр.

В течение 1-12 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине снизилась на 20-80 копеек за литр.

Читайте такжеНа украинских АЗС дорожает автогаз: свежые цены

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС операторов OKKO и WOG все бензины и ДТ в несколько этапов подешевели на 80 копеек за литр, до: А-92 – 28,99 грн, А-95 – 29,99 грн, ДТ – 28,99 грн.

За отчетный период операторы SOCAR, Shell, Parallel, Glusco, KLO снизили цены на 20-60 копеек за литр.

При этом, по состоянию на 12 декабря, самые высокие цены среди сетевых ритейлеров на АЗС SOCAR в Киеве: А-92 – 29,49 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 12 декабря средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине составляет: А-92 – 27,32 грн/л, А-95 – 28,45 грн/л, ДТ – 27,73 грн/л.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

По словам министра, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

По данным комитета, в течение июня-ноября средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.