АМКУ обязал операторов АЗС снизить цены на бензин

В АМКУ считают, что в течение июня-ноября розничные цены на бензин основных участников рынка остался практически неизменным, несмотря на ряд факторов, которые должны были привести к их существенному снижению.

Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

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Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что комитет в июне-ноябре провел анализ и установил следующие факты: средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации: «Принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке; о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету Украины в 10-дневный срок со дня их получения».

Сообщается, что рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UPECO, средняя стоимость бензина марки А-95 по состоянию на 5 декабря составляет 28,63 грн/л, ДТ – 27,9 грн/л.