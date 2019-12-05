Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредите на строительство метро в Харькове

Средства будут направлены на продление третьей линии метрополитена.

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении средств на проект продления третьей линии метрополитена в городе Харькове.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 337 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, заем Европейского инвестиционного банка составит 160 млн евро.

«Количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн евро; общий период погашения займа - +25 лет, включая льготный период 4 года; первая дата погашения займа – 20 апреля 2022 года, а последняя дата погашения займа – 20 октября 2042 года», - говорится в записке.

Отмечается, что ссуда будет погашаться полугодовыми платежами, а комиссия за резервирование средств не взимается.

При этом, по словам заместителя министра финансов Юрия Гелетия, помимо кредитных средств ЕИБ проект будет финансироваться за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 160 млн евро и местного бюджета Харькова в размере 10 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрил выделение Харькову кредита на 160 млн евро на проект продления Алексеевской ветки метрополитена, который предусматривает продление "зеленой" ветки метрополитена в направлении аэропорта на 3,47 км, строительство двух станций метро - "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 единиц подвижного состава

Также совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Харькову кредита на 160 млн евро.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год 282 миллиона пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

11 ноября 2016 года Кабинет министров Украины утвердил проект выполнения проектно-изыскательских работ для продления третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей стоимостью 2,657 млрд грн.

В рамках проекта предполагается строительство двух новых станций – «Державинской» и «Одесской». Завершение проекта планировалось в 2019 году.