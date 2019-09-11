Кабмин одобрил строительство нового участка метро в Харькове

Ожидается, что новый участок третьей линии метро разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры.

Кабинет министров утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове.

Читайте такжеНесмотря на протесты горсовет Харькова поддержал повышение тарифов на проезд (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что в три раза сократит время поездки от центра города до южных спальных районов», - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется приобретение нового подвижного состава.

Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры, что улучшит экологическую ситуацию в городе.

В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на достройку метро в Харькове по 160 миллионов евро на условиях кредита.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2019 года в Харькове начали действовать новые тарифы на проезд в метро.