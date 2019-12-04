Mercedes впервые за 40 лет пропустит автосалон в Нью-Йорке

В 2019 году немецкий автопроизводитель уже пропустил две крупных американских выставки – в Детройте и Чикаго.

Компания Mercedes-Benz объявила о своем решение не участвовать в Нью-Йоркском автосалоне 2020 года. По данным Automotive News, с 80-х годов прошлого века Mercedes-Benz ни разу не пропускал эту международную автомобильную выставку.

Читайте такжеNissan, который не поехал во Франкфурт, потроллил автосалон (фото)

Опрошенные изданием дилеры называют решение компании ошибкой, передает motor.ru. По их словам, отсутствие стенда Mercedes-Benz ударит по репутации марки и даст преимущество конкурентам, которые представят свои новинки. Ранее в этом году вся немецкая тройка – Mercedes-Benz, Audi и BMW – отказалась от участия в Детройтом автосалоне без каких-либо серьезных последствий. Кроме того, от поездок на автосалон в Нью-Йорке уже отказались и в BMW.

Такая тенденция характерна не только для выставок, которые проходят в США, но и для европейских автосалонов. Например, крупнейшее европейское моторшоу в Женеве в 2019 году пропустили Ford и Volvo.

Мировые автопроизводители все чаще принимают решение не участвовать в автосалонах – вместо этого они устраивают собственные мероприятия или делают выбор в пользу онлайн-презентаций. Так, на 11 декабря у Mercedes-Benz запланирована виртуальная премьера модели GLA второго поколения.