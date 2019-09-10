Во Франкфурте открылся международный автосалон (фоторепортаж)

Для общественности выставка официально стартует 12 сентября и продлится до 22 сентября.

Во вторник, 10 сентября, для представителей прессы открылся 68 по счету Франкфуртский международный автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире.

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Для общественности выставка официально стартует 12 сентября и продлится до 22 сентября. Автосалон традиционно проводится по нечетным годам, чередуясь с Парижем.

Посетители смогут увидеть новинки автопрома на стендах производителей, а также поучаствовать в тест-драйвах, презентациях и других интересных мероприятиях.

В 2017-м в выставке приняло участие 994 компании из 39 стран, которые провели 228 мировых премьер новых моделей и различных разработок. Общее число посетителей превысило 810 тысяч человек, а количество упоминаний моторшоу в соцсетях достигло одного миллиарда. Организаторы шоу рассчитывают, что в этом году гостей выставки будет не меньше.

Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний. В их число входят такие бренды, как Audi, Volkswagen, Skoda, BMW, Opel, Renault, FAW, Honda и многие другие.