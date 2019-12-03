В Киеве выпал снег – дороги столицы сковали пробки (карта)

На Дарницком шоссе произошло две аварии.

С утра 3 декабря на дорогах Киева наблюдаются масштабные пробки. Накануне в столице выпал снег, и на улицах возник целый ряд аварий.

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Судя по данным сервиса Google Maps, по состоянию на 09:00 движение осложнено на всех столичных мостах в направлении правого берега. На Дарницком шоссе произошло две аварии. На дорожной развязке Надднепрянского шоссе в районе моста Патона также зафиксированы два ДТП.

Сильные пробки возникли на Подоле, Бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого и на улице Николая Бойчука, в районе станции метро «Дружбы народов».

Согласно данным Погода УНИАН, 3 декабря в Киеве пройдет снег, темепратура до +2°.