В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

08:30, 3 декабря 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 декабря в Киеве пройдет снег, темепратура до +2°.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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