День памяти жертв Голодоморов: в центре Киева будут изменены маршруты наземного транспорта

Внесены изменения в маршруты автобусов №№ 24, 62, 114, троллейбуса № 38 и маршруток № 520, 470.

В центре Киева сегодня в связи с проведением мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов будут изменены маршруты наземного транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

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Так, с 13:00 до 15:00 движение автобусов №№ 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона «Динамо» им. Лобановского.

Автобусы маршрута № 114 в эти часы будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. «Выдубичи» до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной). Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Движение маршрутного такси № 520 будет организовано по схеме: ст. м. «Выдубичи» - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Автобусный маршрут в режиме маршрутного такси № 470 будет курсировать по схеме: ул. Ягодная - просп. Науки - б-р Дружбы народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Основные траурные мероприятия пройдут днем в Национальном музее Голодомора-геноцида, который находится на улице Лаврской, 3.