День памяти жертв Голодомора 2019: когда украинцы вспоминают жертв геноцида

В субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов 1932-33 гг.

День памяти жертв Голодомора в этом году чествуют 23 ноября.

День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомор 1932-33 годов

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, раскулачивание крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев, - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических основ украинской нации.

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Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Президент Петр Порошенко 26 ноября 2016 года подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцид Украинского народа", согласно которым 85-ю годовщину Голодомора отмечали на высоком организационном и государственном уровнях.

День памяти жертв Голодомора-2019: мероприятия

В частности, мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Накануне этого дня Музей Голодомора проводит мероприятия, которые информируют, обучают и рассказывают о несправедливых страданиях людей в 1932-33 годах.

“Голодомор 1932-33 годов, который унес жизни более 7 000 000 людей — это страшная часть семейной истории почти каждого современного украинца. Ежеминутно от искусственного голода умирало 26 человек. Исчезали не только семьи, но и целые деревни. Согласно соцопросу 2018 года, 79% украинцев считают Голодомор геноцидом — преступлением советской власти против украинского народа”, - говорится в сообщении на сайте музея.

День памяти жертв Голодомора: видео

О погибших от Голодомора украинских детях напоминает видео информационной кампании Украинского института национальной памяти «Память спасает: голоса правды». Об этом информирует пресс-служба УИНП.

Хрупкая девочка среди хлебного поля. Тулит к груди колоски.

«Тебе не холодно?», — спрашивает мальчик-ровесник из настоящего.

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«Нет. Потому что ты пришел. Ты принес мне яблоко? Люди всегда приносят мне яблоки», — доверчиво отвечает девочка.

А за несколько секунд это яблоко посреди огоньков свечей ложится к ногам бронзовой девочки с колосками – памятника всем детям, погибшим в годы Голодомора.

«В этот день они ждут тебя» — авторы видео призвали украинцев в субботу, 23 ноября в 16:00, прийти к памятникам Голодомора, чтобы почтить 86-ю годовщину геноцида.

Таким символическим роликом социальной рекламы к годовщине Голодомора, снятым в прошлом году Young&Hungry Production при участии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения. В этом году видео было актуализировано, ведь напоминание об этом никогда нелишне.