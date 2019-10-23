Кравцов обвинил руководство Львовского локомотиворемонтного завода в схеме на 6,5 миллиона

По словам главы компании Кравцова, вместо того, чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов из ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло «Укрзализныце» детали собственного производства, но купленные у компании посредника.

Руководители Львовского локомотиворемонтного завода нанесли «Укрзализныце» 6,5 млн грн убытков, покупая зубчатые колеса для локомотивов у компании посредника.

Читайте такжеСАП направила в суд дело о нанесении убытков «Укрзализныце» на 40 миллионов гривень

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Антигерои дня - руководители нашего дочернего предприятия Львовского локомотиворемонтного завода. Или по собственной инициативе, или по предложению (будут разбираться правоохранители), они реализовали хорошо известную схему», - написал он.

По словам Кравцова, вместо того, чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов из ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло «Укрзализныце» детали собственного производства, но купленные у компании посредника.

«Почти на 60% дороже себестоимости. В результате: 6,5 млн грн убытков для УЗ», - написал он.

Кравцов сообщил, что данные факты обнаружили в ходе специальной проверки внутренние аудиторы «Укрзализныци».

«Ждем реакции правоохранителей. Материалы передали им», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов пообещал уволить половину менеджмента "Укрзализныци".