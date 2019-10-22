Кравцов рассказал, как УЗ борется с плохим сервисом: с начала года уволены 22 руководителя подразделений

По словам Кравцова, пассажирский сектор - это наиболее чувствительный направление в «Укрзализныце».

С начала года уволены 22 руководителя подразделений «Укрзализныци», отвечающих за организацию пассажирских перевозок, написал на своей странице в соцсети Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.

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«Начальники вагонных участков, пассажирских депо и вокзалов. 22 руководителя подразделений, отвечающих за организацию пассажирских перевозок, мы освободили с начала года», - написал он.

По словам Кравцова, пассажирский сектор - это наиболее чувствительное направление в «Укрзализныце».

«Перед руководителями стоят четкие задачи - поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты - получать качественный сервис. Тех, кто не справляется с этими задачами, а тем более подозревается в коррупционных схемах - безотлагательно увольняем из компании», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов пообещал уволить половину менеджмента "Укрзализныци".