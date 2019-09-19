В Мининфраструктуры назвали стоимость достройки скандального моста в Запорожье
На завершение работ по достройке Запорожского моста, который планировалось построить до 2010 года, необходимо 12 миллиардов гривень.
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Об этом сообщил экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань на своей странице в Facebook.
"Завершение недостроя с 2003 года Запорожского моста требует 12 миллиардов гривень. Обсуждаем предложение привлечения иностранных инвестиций для строительства первой очереди - балочный мост 340 метров и вантовый мост 660 метров, что позволит запустить движение транспорта через Хортицу. Стоимость 5 миллиардов гривень и срок два года", - говорится в его сообщении.
При этом Довгань отметил, что интенсивность движения через действующие мостовые переходы между правым и левым берегом в Запорожье - Преображенский и Днепро ГЭС - составляет 23 тысячи и 60 тысяч единиц транспорта в сутки.
Как сообщал УНИАН, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.