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В Мининфраструктуры назвали стоимость достройки скандального моста в Запорожье

10:48, 19 сентября 2019
Транспорт
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На достройку моста через Днепр в Запорожье понадобится 12 миллиардов гривень / фото s.citysites.com.ua

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Об этом сообщил экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань на своей странице в Facebook.

"Завершение недостроя с 2003 года Запорожского моста требует 12 миллиардов гривень. Обсуждаем предложение привлечения иностранных инвестиций для строительства первой очереди - балочный мост 340 метров и вантовый мост 660 метров, что позволит запустить движение транспорта через Хортицу. Стоимость 5 миллиардов гривень и срок два года", - говорится в его сообщении.

При этом Довгань отметил, что интенсивность движения через действующие мостовые переходы между правым и левым берегом в Запорожье - Преображенский и Днепро ГЭС - составляет 23 тысячи и 60 тысяч единиц транспорта в сутки.

Как сообщал УНИАН, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.

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Теги: #Запорожье#мосты