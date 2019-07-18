Зеленский поручил возобновить строительство скандального моста через Днепр в Запорожье

Президент поручил чиновникам провести корректировку проекта строительства моста через Хортицу до 15 ноября 2019 года и возобновить строительные работы в начале 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возобновить строительство моста через Днепр в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский осмотрел объект незавершенного строительства «Автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье», которая является самым известным долгостроем в городе.

Президент дал задание возобновить достройку моста как можно скорее - уже в начале 2020 года.

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Начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко сообщил, что строительство автотранспортной магистрали начато в 2004 году, заказчиком работ выступало КП «Управление капитального строительства» Запорожского горисполкома, генеральной подрядной организацией - ОАО «Мостострой». В 2011 году объект передали в подчинение «Укравтодору». Финансирование строительных работ прекратилось в 2014-м, потратили 2,8 млрд грн.

Президент поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения строительства моста.

По словам Ивко, на сегодня выполнено 35% строительных работ и проводится корректировка проекта строительства, которая должна завершиться к середине ноября, стоимость работ - 30 млн грн. Планируется изменить 50% проектной документации. После этого будет объявлен международный тендер на строительство, и работы будут продолжаться ориентировочно пять лет.

«Почему пять лет? Приведите мировые примеры такого строительства. Дамба не может стоять пять лет. Через пять-шесть лет мост нам не понадобится», - отметил президент.

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Представители «Укравтодора» объяснили, что через два года можно завершить строительство первой очереди моста.

Глава государства призвал мэра Запорожья Владимира Буряка изыскать средства на завершение корректировки проекта.

«Корректировка проекта должна быть завершена к 15 ноября», - сказал президент, отметив, что во время строительства моста стоит использовать отечественные материалы.

Заместитель министра инфраструктуры Владимир Лавренюк предложил предусмотреть частичное финансирование строительных работ из госбюджета.

Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Алексею Гончаруку координировать вопросы финансирования строительства моста.

Согласно проекту, автотранспортная магистраль через о. Хортица соединяет правобережную и левобережную части Запорожья и включает: шесть транспортных развязок, 24 искусственных сооружения - это два внеклассных мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения, 14 эстакад, восемь путепроводов.

Также, как сообщал УНИАН, Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт моста через плотину ДнепроГЭС.