Минрегион профинансирует капремонт сельских дорог на полмиллиарда гривень

Минрегион утвердил финансирование более 2700 проектов в различных регионах Украины, из них - 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в ОТГ.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) в текущем году профинансирует 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в громадах, в частности, ремонт сельских и поселковых улиц, дорог и мостов, на сумму более 435 миллионов гривень.

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Об этом сообщает министерство, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

Отмечается, что в 2019 году в государственном бюджете предусмотрено 2,1 миллиарда гривень субвенций на развитие инфраструктуры объединенных территориальных громад (ОТГ). В этом году Минрегион как распорядитель этих средств утвердил финансирование более 2700 проектов в различных регионах Украины.

По информации Парцхаладзе, из них - 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в объединенных территориальных громадах на сумму более чем 435 млн грн, что предусматривает капитальный ремонт сельских и поселковых улиц (тротуаров и проезжих частей), дорог, мостов и др.

"Полтысячи проектов дорожно-транспортной сферы будут реализованы в объединенных территориальных громадах по всей Украине благодаря субвенции на развитие инфраструктуры ОТГ в этом году. Это точечные ремонты улиц, мостов, дорог в разных селах и поселках Украины", - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

Он также напомнил, что с 1 сентября прошлого года в действие вступили новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели ряд принципиальных изменений для безопасности и комфорта дорожного движения.

В частности, это возможность сужения ширины полос движения на дорогах, обязательное установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта, обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах, обязательное устройство велодорожек и велополос и другие изменения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2018 году профинансировал через государственный Фонд регионального развития около 2000 объектов в регионах Украины на сумму 6 миллиардов гривень.