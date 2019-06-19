В Минрегионе рассказали, какими должны быть транспортные развязки на "интенсивных" трассах

На дорогах с интенсивностью более 11 000 авто в сутки должны обязательно устраиваться только разноуровневые развязки.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено обязать проектировать на дорогах с интенсивностью более 11 тыс. авто в сутки только разноуровневые развязки для повышения безопасности движения.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в проекте новых ГСН "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство", которые сейчас разрабатывает госпредприятие "ГосдорНИИ".

По словам замминистра, нормы касаются строительства новых и реконструкции существующих трасс.

"На дорогах с интенсивностью более 11 000 авто в сутки должны обязательно устраиваться только разноуровневые развязки, на трассах с интенсивностью от 5 000 до 11 000 авто в сутки - кольцевые развязки или безопасные левые повороты (кольцевые развороты), а на трассах до 5 000 авто в сутки - кроме кольцевых развязок и разворотов, также проектировать левые отнесенные повороты", - написал Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что, по подсчетам экспертов отрасли, до 30% ДТП на трассах происходит именно при выполнении левого поворота.

«Эти повороты очень опасны, особенно на участках дороги с большой интенсивностью движения. Поэтому мы продолжаем совершенствовать требования к проектированию этих поворотов на трассах. Да, раньше мы предлагали устраивать левые повороты лишь на участках дорог с интенсивностью движения до 20 000 авто в сутки. Теперь мы четко определили, какие именно они должны быть - разноуровневые, кольцевые развязки, безопасные кольцевые развороты или обычные левые отнесенные повороты, и сделали четкую градацию в соответствии с интенсивностью трасс», - написал Парцхаладзе.

Он также добавил, что, в случае необходимости, разноуровневые развязки могут проектироваться на трассах любой интенсивности.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минрегионе сообщала, что на трассах в Украине могут появиться SOS-станции.