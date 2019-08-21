Mercedes показал серийный электрический минивэн (фото)

Во Франкфурте дебютирует новый серийный представитель электрической линейки Mercedes-Benz следующего поколения.

Компания Mercedes-Benz представила нового серийного представителя «зеленой» линейки EQ — электрический минивэн EQV. Публичная премьера новинки состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона.

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В Mercedes отметили, что машина стала первым в мире полностью электрическим премиальным автомобилем класса MPV. Товарный EQV практически ничем не отличается от одноименного предсерийного прототипа, показанного весной 2019 г. на мотор-шоу в Женеве, пишет Autonews.

Минивэн получил салон с семью или восемью посадочными местами в зависимости от конфигурации. Примечательно, что запуск силовой установки осуществляется с обычного ключа, а не при помощи кнопки как у большинства других электромобилей.

Как и в случае с концепт-каром, серийный минивэн укомплектован мультимедийным комплексом MBUX с двумя объединенными 12,3-дюймовыми дисплеями и самообучающейся системой распознавания голосовых команд.