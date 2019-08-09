Mercedes рассказал о новинках, подготовленных для Франкфуртского автосалона

Mercedes-Benz привезет во Франкфурт новый подключаемый гибрид, флагманский электрокар и семиместный компактный кроссовер от AMG.

Компания Mercedes-Benz рассказала о премьерах, подготовленных для Франкфуртского автосалона, который откроется 10 сентября.

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В частности, немцы покажут автомобили с «зелеными» технологиями, а также «заряженный» кроссовер от AMG, пишет Autonews.

Так, «Мерседес» привезет во Франкфурт совершенно новую модель с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Кроме того, на мотор-шоу дебютирует концепт-кар из электрической линейки EQ. Не исключено, что это будет прототип флагманского седана EQS.

Наконец, на автосалоне состоится премьера спортивной версии семиместного компактного кроссовера GLB, стандартный вариант которого был показан в начале лета. Подробностей о новинке пока нет, однако предполагается, что AMG подготовит модификацию с индексом «A35» или «A45».

К примеру, хэтчбек AMG A35 оснащен двухлитровым наддувным двигателем мощностью 306 л.с., тогда как «турбочетверка» AMG A45 способна выдавать до 421 лошадиной силы. Напомним, стандартный кроссовер Mercedes-Benz GLB укомплектован мотором объемом 2,0 л, развивающим 224 силы. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.