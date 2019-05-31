Экспресс в «Борисполь» будет делать еще одну остановку - на Выдубичах начали строить платформу

Должны закончить ремонтные работы уже к концу 2019 года.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в конце года добавить к маршруту железнодорожного экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь», остановку на Выдубичах.

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Об этом исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

«На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и является мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство. Экспрессы в аэропорт будут не только делать остановку на станции, но и интегрированные с автовокзалом, иметь выход к метро. Должны закончить ремонтные работы уже к концу 2019 года», - написал он.

Комментируя вопрос на Facebook о том, какая будет стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express от Выдубичей до аэропорта, Кравцов сообщил, что цена, как и от вокзала, составит 80 грн.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» до терминала D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.