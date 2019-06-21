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Ущерб на 26 миллионов: главному бухгалтеру "Киевского метрополитена" объявили подозрение

20:57, 21 июня 2019
Транспорт
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Главному бухгалтеру Киевского метрополитена объявили подозрение / фото: УНИАН

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева. В прокуратуре сообщили, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ему объявлено о подозрении.

"В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычтены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что причинило ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".

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Теги: #Киевский метрополитен#ущерб от коррупции