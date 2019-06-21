Ущерб на 26 миллионов: главному бухгалтеру "Киевского метрополитена" объявили подозрение

Бухгалтеру, который не вычел из стоимости приобретенных поездов штрафные санкции на поставщика, объявлено о подозрении.

Действия главного бухгалтера КП "Киевский метрополитен" привели к убыткам коммунальному предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Читайте такжеГБР проводит обыски в НАБУ в рамках дела по хищениям в "оборонке" – Генпрокуратура

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева. В прокуратуре сообщили, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ему объявлено о подозрении.

"В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычтены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что причинило ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".