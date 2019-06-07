"Укрзализныця" хочет запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

"Укрзализныця" ведет переговоры с немецкой компанией IPC Business UG, которая выразила готовность совместно организовать регулярный контейнерный поезд по маршруту Киев-Лейпциг.

Акционерная компания "Укрзализныця" достигла предварительных договоренностей об организации нескольких новых международных контейнерных поездов, в частности, с немецкой компанией IPC Business UG о запуске в течение ближайших месяцев регулярного контейнерного поезда из Киева в Лейпциг.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова с представителями немецкой компании на выставке Transport Logistic 2019, которая проходит в Мюнхене (Германия).

"Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Также сообщается, что большой интерес к "Укрзализныце" проявили китайские грузовладельцы и перевозчики. В частности, в рамках выставки был рассмотрен ряд проектов по увеличению перевозок из Китая как в Украину, так и транзитом по Украине в страны Евросоюза.

Так, китайская ассоциация CCTA и Chengdu International Railway Service Co., Ltd подтвердили готовность организовать поезд из Китая в Польшу с возвращением по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) уже в июле этого года.

Кроме того, делегация "Укрзализныци" во главе с Кравцовым провела встречи с представителями компаний DB Cargo (Германия), Rail Cargo (Австрия), COSCO Shipping (Китай), LTE (Австрия), CAG Logistic (Турция), Литовских и Азербайджанских железных дорог.

"Во время встреч обсуждались совместные проекты по созданию комплексных продуктов по организации контейнерных поездов из Украины в основные терминалы Европы, создание регулярных фидерных линий Черным морем для стыковки уже имеющихся регулярных контейнерных поездов в порты Украины с аналогичными сервисами в Грузии и Азербайджане с последующим выходом на страны средней Азии и Китай", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" совместно с "Железной дорогой Молдовы" в начале июля планируют начать курсирование контейнерного поезда между Украиной и Молдовой.

Поезд будет курсировать по маршруту Одесса-Порт - Кучурган/Новосавицкая - Кишинев и обратно. В настоящее время перевозки контейнеров со станции Одесса-Порт в Кишинев осуществляются автомобильным транспортом.