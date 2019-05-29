"Укрзализныця" запустит контейнерный поезд из Одессы в Кишинев

По словам главы "Укрзализныци", уже разработан график движения этого поезда по территории Украины.

Акционерная компания "Укрзализныця" совместно с "Железной дорогой Молдовы" в начале июля планируют начать курсирование контейнерного поезда между Украиной и Молдовой.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", соответствующий меморандум подписали 28 мая в Одессе руководители "Укрзализныци" и "Железной дороги Молдовы".

Отмечается, что во время совещания были обсуждены тарифные условия перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда, который будет курсировать по маршруту Одесса-Порт - Кучурган/Новосавицкая - Кишинев и обратно.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, уже разработан график движения этого контейнерного поезда по территории Украины.

"В последнее время "Укрзализныця" активно развивает международные контейнерные перевозки, и мы заинтересованы в учреждении такого маршрута в Молдову. Со своей стороны мы уже разработали график движения этого контейнерного поезда по территории Украины. Согласно ему, расстояние от станции Одесса-Порт до станции Кучурган поезд будет преодолевать за 10:00, учитывая время на технические операции на станции Кучурган. Однако такие сроки не устраивают наших клиентов", - сообщил Кравцов.

Он добавил, что это время планируется сократить за счет оптимизации технологии работы пунктов пропуска совместно с железнодорожниками Молдовы.

"По договоренности сторон, до июля этого года молдавские железнодорожники должны решить вопросы ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадки и механизмов для погрузки и разгрузки контейнеров, а также доставки контейнеров "до двери" получателя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сейчас перевозки контейнеров со станции Одесса-Порт в Кишинев осуществляются автомобильным транспортом.

"Так, в 2018 году из Одесского морского порта автотранспортом было вывезено 6,8 тысячи контейнеров назначением в Кишинев. Это довольно существенный объем, за который стоит побороться с автоперевозчиками", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train сообщением Литва - Беларусь - Украина и обратно.