"Для изменения тарифов на жд-перевозки нужно привлекать экспертов и изучать мировой опыт" - Всеукраинская энергетическая ассамблея

Для детальной проработки новых тарифов нужно привлечь экспертов, представителей отраслей, профильные и бизнес-ассоциации, также важно ознакомиться с мировыми практиками.

Эксперты, представители отраслей, профильные и бизнес-ассоциации должны вместе с УЗ работать над новыми тарифами на железнодорожные перевозки.

Об этом заявил исполнительный директор Всеукраинской энергетической ассамблеи Алексей Чернявский, комментируя предложения "Укрзализницы" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, которые были презентованы в прошлую пятницу на заседании Государственной регуляторной службы Украины.

"Любые изменения в тарифообразовании требуют всестороннего обсуждения и анализа оценки влиянии на отрасли и экономику страны в целом. Важно четно понимать объемы инфраструктуры, получить подтверждение рыночной стоимости содержания инфраструктуры. Для детальной проработки новых тарифов нужно привлечь экспертов, представителей отраслей, профильные и бизнес-ассоциации, также важно ознакомиться с мировыми практиками. Это не быстрый процесс, меньше года я бы не закладывал. Надеюсь, в процессе разработки нового руководства начнет функционировать независимый регулятор - Национальная комиссия по регулированию транспорта, которая и проконтролирует процесс реформирования тарифов", - отметил Чернявский.

Исполнительный директор Всеукраинской энергетической ассамблеи также отмечает важность наличия диалога между железнодорожниками и грузоотправителями.

"Меморандум о взаимопонимании между железнодорожниками и бизнесом еще не подписан, а УЗ уже начинает выполнять пункты этого документа – представлен новый подход к тарифообразованию. Этим УЗ показывает настрой на конструктивный диалог с бизнесом", - подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщалось, в Государственной регуляторной службе были презентованы предложения "Укрзализныци" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, разработка которой является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между УЗ и крупным бизнесом.

Как сообщалось, ранее представители бизнеса со своей стороны подписали Меморандум с "Укрзализныцей". в котором согласились на повышение грузовых тарифов на 14,2%. В то же время в проекте документа было отмечено, что до 1 апреля 2020 года железная дорога не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения затрат грузоотправителями.