Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ – глава Госрегуляторной службы
Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки.
"Сегодняшняя презентация – это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками", - отметила она, пишет Обозреватель.
По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" состоит в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом, бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.
"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа до нового, потому перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход нужно определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", - отметила Ляпина.
Напомним, ранее сообщалось, что 31 мая, в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.