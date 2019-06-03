Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ – глава Госрегуляторной службы

Обсуждение нового подхода к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки будет происходить при максимальном привлечении представителей всех отраслей, которые пользуются услугами "Укрзализныци" для транспортировки грузов.

Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки.

"Сегодняшняя презентация – это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками", - отметила она, пишет Обозреватель.

По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" состоит в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом, бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа до нового, потому перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход нужно определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", - отметила Ляпина.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 мая, в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.