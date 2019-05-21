Сокращения близко: Ford решил уволить 7 тысяч сотрудников

Сокращения коснутся менеджеров и офисных работников.

Американский автопроизводитель Ford заявил в понедельник, что увольняет около 7 тысяч работников во всем мире. Около 900 из них сократят уже на этой неделе.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление гендиректора компании Джим Хекет сообщил работникам по электронной почте, передает CNBC.

Увольнения коснутся менеджеров и офисного персонала – всего планируется сократить около 10% "белых воротничков" по всему земному шару. Таким образом Ford, благодаря реорганизации и сокращению бюрократии, надеется сократить свои расходы на 600 млн долларов ежегодно.

Большинство увольнений произойдут за рубежом, но примерно 2 300 работников Ford в США тоже затронет этот процесс. Сокращения должны завершиться к августу этого года.

Отмечается, что эта волна увольнений не повлияет на рабочих, задействованных на производстве.

На конец прошлого года компания Ford имела примерно 199 000 работников по всему миру, что на 3 тысячи меньше, чем в предыдущем году.

Как сообщал УНИАН, уже летом 2019 года компания Ford готовится полностью отказаться от производства и продажи легковых автомобилей в России.