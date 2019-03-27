Ford откажется от производства легковых авто в России

Компания сосредоточится на производстве коммерческих автомобилей.

Американская компания Ford прекратит развивать самостоятельный бизнес в России и сосредоточится на производстве коммерческих автомобилей.

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Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, это решение связано с тем, что компания испытывает проблемы со сбытом продукции. «Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit», — заявил Козак.

Он добавил, что управлять этим бизнесом будет группа «Соллерс» — российский партнер Ford, которая получит контрольный пакет в совместной компании Ford Sollers.

В настоящее время правительство обсуждает с «Соллерс» возможность заключить специнвестконтракт, который предполагает локализацию производства Ford Transit в Елабуге. По словам Козака, контракт могут подписать в течение двух месяцев.

«Поэтому можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом», — подчеркнул российский вице-премьер.