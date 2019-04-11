В Виннице начали производить собственные троллейбусы

На данный момент в первом троллейбусе уже завершены работы по обустройству электропроводки и пневматической и гидравлической сетей.

В этом году в Винницкой транспортной компании начали собирать троллейбусы. Это пилотный проект для города. В 2019-м коллектив «ВТК» планирует сделать четыре таких троллейбуса. Первый – должны завершить уже к концу апреля. С мастерами троллейбусного депо во время выездного совещания 11 апреля общался городской голова Сергей Моргунов.

Сейчас в первом троллейбусе уже завершены работы по обустройству электропроводки и пневматической и гидравлической сетей. Проводятся работы по тестированию программного обеспечения бортового компьютера троллейбуса и монтируют информационные системы.

«Этот троллейбус оборудован системой управления украинского производства. Он отличается от других. Троллейбус тюнингованный и похож по дизайну на наши трамваи «VinWay». На нем мы установили головки токоприемников, которые сегодня уже прошли обкатку на других троллейбусах и себя достаточно хорошо зарекомендовали. Установлена информсистема нашего винницкого производителя. На этом троллейбусе есть автономный ход до 5 км. Это дает возможность в случае обрыва контактной сети или какой-то иной неисправности, объехать проблемный участок или заехать в депо без напряжения 600 Вт. Салон стандартный, рассчитанный на 33 посадочных места, с низким полом. Поэтому если нет бордюра – водитель сможет наклонить салон, чтобы пассажиры в него зашли», – говорит генеральный директор КП «Винницкая транспортная компания» Михаил Луценко.

Благодаря использованию нового современного двигателя этот троллейбус значительно более энергосберегающий по сравнению с машинами предыдущих поколений Зиу-9 – он будет использовать на 30 % меньше электроэнергии. Сейчас мастера депо испытывают в эксплуатации головки токоприемников, которые планируют установить на новых троллейбусах. Рассказывают, что они значительно лучше для подвижного состава – за две недели тестовой эксплуатации ни разу не приходилось их ремонтировать. Также они не портят контактной сети.

«Вы уже знаете, что мы сделали десять трамваев собственного производства «VinWay». Если говорить о троллейбусном парке, то только в 2014 году у нас было закуплено 40 новых троллейбусов «Богдан», а все остальные 129 единиц Зиу-9 – мы восстановили по программе капитально-восстановительного ремонта. В любом случае этот ремонт позволит использовать эти транспортные средства 5-7 лет, и затем необходимо повторно проводить капремонт. Мы приняли решение, что необходимо этот вопрос решать сбалансировано для того, чтобы содержать и обновлять троллейбусный парк. Это достаточно дорогостоящий проект. На принципе закупки кузова первой комплектации в белорусских партнеров мы фактически сделали новый винницкий троллейбус с украинским оборудованием, системой управления и с соответствующим дизайном. В некоторой степени он похож на нашего трамвая. Я думаю, что мы будем продолжать эту работу, когда троллейбус пройдет все испытания», - отметил городской председатель Сергей Моргунов.

По его словам, троллейбус планируют выпустить на линию уже в мае. Всего в планах на этот год изготовить четыре троллейбуса.

«Мы должны подсчитать и оптимизировать расходы, они однозначно должны быть меньшими, чем купить новый троллейбус у любого производителя на украинском рынке. Мы понимаем, что кроме изготовления троллейбуса – мы еще и создаем дополнительные рабочие места. Если будем постепенно переходить на такие троллейбусы, то за год нам удастся сэкономить 100 тыс. грн на каждой единице», – добавил Сергей Моргунов.

Также городской голова отметил, что после того, как троллейбус выйдет на линию, будет объявлен конкурс на название, так как это было с трамваями «VinWay».