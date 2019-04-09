Hyundai показала дизайн нового компактного кроссовера Venue

В середине апреля компания Hyundai представит на Нью-Йоркском автосалоне кроссовер Venue, который станет самым маленьким SUV в линейке марки.

Компания Hyundai опубликовала дизайн-скетчи нового компактного кроссовера Venue, который должен стать самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.

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Премьера автомобиля состоится 17 апреля в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

Судя по изображениям, Hyundai Venue получит переднюю часть кузова в стиле старших моделей Kona и Santa Fe. Что касается интерьера, то в салоне установят большой сенсорный дисплей мультимедиа в стиле планшета, по бокам от которого расположатся воздуховоды. Ниже заметен ряд аналоговых кнопок и контроллеров круглой формы, пишет Autonews.

Глобальные продажи кроссовера начнутся в середине 2019 года. Топовые версии Hyundai Venue предложат с панорамной крышей, а также «первыми в данном классе» вентилируемыми сиденьями.

В моторную линейку кроссовера войдут 1,4-литровые бензиновые и дизельные двигатели, которые смогут работать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, в качестве альтернативы будет доступен трехцилиндровый турбоагрегат объемом один литр в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

В список доступных электронных помощников войдет система автоматического экстренного торможения, функция контроля «мертвых» зон и система помощи при старте на подъеме.