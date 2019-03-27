Hyundai анонсировал самый дешевый кроссовер (фото, видео)

Новый компактный кроссовер Hyundai под названием Venue покажут на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в апреле.

Компания Hyundai опубликовала тизерный видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер. Автомобиль получит название Venue и займет место на ступень ниже Kona.

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Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля, пишет Autonews.

Самый доступный кроссовер в семействе будет призван привлечь новых молодых покупателей. Ожидается, что автомобиль будет отличаться от старшей Kona более традиционным дизайном и кузовом со стремительным контуром.

«Venue символизирует модный, уникальный стиль, идеально подходящий для самого нового и самого маленького CUV Hyundai», — рассказали в компании.

Все технические характеристики пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму войдет 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором. Кроме того, будут доступны наддувные моторы семейства Kappa рабочим объемом 1,0 и 1,4, сочетающиеся с семидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Водителю будет доступна система автоматического экстренного торможения, функция контроля «мертвых» зон и система помощи при старте на подъеме. Кроме того, автомобиль будет оснащен мультимедийным комплексом с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и системой бесключевого доступа в салон.

Также на Нью-Йоркском мотор-шоу дебютирует новый кроссовер марки Kia, который получит название Tusker. Модель построят на той же модульной платформе, что и Hyundai Creta следующего поколения. На этом шасси можно будет создавать автомобили с семиместным салоном, однако Tusker будет предлагаться исключительно с пятью посадочными местами.