На решение компании будет влиять то, будут ли поступать просьбы о проведении транзакций в биткоинах.

В Twitter задумываются о том, стоит ли компании покупать биткоины на случай, если ей придется совершать транзакции в этой криптовалюте, но решение пока не принято.

Об этом финансовый директор Twitter Нед Сигал сказал в комментарии каналу CNBC.

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Комментируя то, что производитель электромобилей Tesla инвестировал $1,5 млрд в биткоины, Сигал отметил, что Twitter "внимательно следит за тем, что делают другие компании, чтобы посмотреть, чему можно у них научиться".

"Мы много думали, как могли бы платить сотрудникам, если они попросят получать деньги в биткоинах, как могли бы платить поставщикам, если они попросят, и нужно ли иметь биткоины на балансе, если это произойдет. Мы продолжаем изучать этот вопрос", — сказал Сигал.

"На решение компании будет влиять то, будут ли поступать просьбы о проведении транзакций в биткоинах. Если спрос на это будет, в Twitter примут решение о том, стоит ли покупать биткоины за доллары перед транзакциями или же купить заранее", - объяснил Сигал.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Биткоин и Tesla

9 февраля 2021 года стоимость биткоина впервые превысила $48 тысяч. Он резко подорожал на фоне новости о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

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Автор: Елена Коваленко