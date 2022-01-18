80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к различным срокам наказания.

Служба безопасности Украины проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, за прошлый год локализовано более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

По материалам СБУ, 80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к различным срокам наказания.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ. По заданию своих "кураторов" они проводили вражеские информационные диверсии.

Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространяли через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях.

"За преступления против государственной безопасности нашей страны более чем 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2021 году сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Установлены личности участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon.

Сейчас восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрении в государственной измене.

Кроме того, в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализована транснациональная группа хакеров, которая поразила более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

"Убытки от преступных действий злоумышленников составили более 80 млн долл.", - сообщают в пресс-службе СБУ.

Также, в прошлом году была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в нашей стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних".

По данным СБУ, за 2021 год были ликвидированы более 20 вражеских ботоферм общей мощностью почти 150 тысяч аккаунтов. "Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине.

Среди задокументированных фактов подрывной деятельности – распространение дезинформации о ситуации с COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в прошлом году сотрудники СБУ уничтожили преступную схему оформления разрешительных документов моряков. "Ориентировочный размер неправомерной выгоды злоумышленников составил более 150 млн долл.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году СБУ предотвратила масштабное разворовывание государственных средств на закупке ноутбуков для украинских школ. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены организаторы механизма так называемых "откатов".

"Ликвидация сделки позволила предотвратить бюджетные убытки в размере 140 млн грн", - сообщают в пресс-службе.

В СБУ отметили, что по всем разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжается системная работа для установления всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2021 года СБУ заблокировала почти 60 кибератак на украинские органы власти. Это произошло путем непосредственного анализа более 28 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в прошлом месяце.

По данным СБУ, основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное программное обеспечение (Malware).

Массовая кибератака в Украине

Также, в ночь на 14 января 2022 года совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера.

В общем, были атакованы более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы Украины за последние четыре года.