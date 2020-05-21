Причиной сложившейся ситуации стал сбой в работе оборудования.

Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" восстановил работу домашнего интернета после сбоев в первой половине дня.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook.

"Наши специалисты приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу домашнего интернета… По состоянию на 14:00 услуга предоставляется в обычном режиме. Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы", - сказано в сообщении.

Причиной сложившейся ситуации стал сбой в работе оборудования.

Согласно сообщению, пользователям домашнего интернета от "Киевстара", которые не смогли воспользоваться сервисом, будет автоматически предоставлена компенсация в виде нетарифицируемых услуг.

Как сообщал УНИАН, сегодня в первой половине дня в "Киевстаре" сообщили о сбоях в работе домашнего интернета.

Справка УНИАН. Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).