«Киевстар» сообщил о сбоях в работе домашнего интернета

Компания готова предоставить компенсацию всем, кто ощутил сложности из-за временного сбоя некоторых сервисов.

Один из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» сообщает о сбоях в работе домашнего интернета. Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в Facebook.

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«Сегодня возникли временные трудности в работе Домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее», - сказано в сообщении.

Также в компании сообщили, что готовы предоставить компенсацию всем, кто ощутил сложности, связанные с временным сбоем некоторых сервисов.

В сообщении не уточняется, в какой форме может быть предоставлена компенсация.

Как сообщал УНИАН, использование домашнего интернета от одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» выросло на 20% по итогам первого месяца карантина, введенного Кабинетом министров с 12 марта.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).